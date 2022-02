涉禁藥俄滑冰選手華莉耶娃獲准出戰餘下冬奧賽事

【有線新聞】

捲入藥檢風波的俄羅斯花樣滑冰選手華莉耶娃,獲准參與餘下的冬奧賽事,但國際奧委會表明,調查完成前不會頒獎。世界反禁藥組織及部分國家,分別質疑決定及表示失望。

保住出賽資格的華莉耶娃周一恢復練習,備戰翌日的花樣滑冰個人賽。國際體育仲裁法庭在比賽前夕「開綠燈」,允許這名15歲奪金大熱繼續比賽,直至禁藥調查有全面結果再作定奪。仲裁法庭解釋,未滿16歲的華莉耶娃,根據世界反禁藥條例是受保護人士,屬特殊情況,指裁決顧及了公平和各方利益。

國際體育仲裁法庭秘書長里布說:「禁止這位選手出戰冬奧,會對她造成無法彌補的傷害,藥檢通知倉促並非華莉耶娃的錯,出戰冬奧期間才發生,倉促得極之遺憾。不僅影響運動員本身,亦影響冬奧籌組機構。」

華莉耶娃上周一剛成為奧運史上首名完成四周跳的女選手,協助俄羅斯奧委會勝出團體賽。她去年12月的藥檢結果,在比賽翌日才出爐,顯示對興奮劑呈陽性,頒獎禮隨即押後。連帶屈居亞季軍的美國和日本隊同樣未獲頒獎牌,排第四的加拿大隊亦未知會否有望躋身頒獎台。

國際奧委會稱暫時不會為華莉耶娃舉行頒獎禮。

外界則對裁決有不少質疑,世界反禁藥組織指,反禁藥規例並無允許為未成年「受保護人士」提供特殊待遇。美國和加拿大奧委會亦對裁決表示失望。

但俄羅斯滑冰聯盟則歡迎裁決,形容是「常識和公義得勝」。

世界反禁藥組織於2019年已因禁藥問題,建議判罰俄羅斯禁賽4年,只能改以當地奧委會名義參與奧運,後來在國際體育仲裁法庭介入後刑期減至兩年。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。