冬奧金牌滑冰選手陳巍談母親對他職業生涯的支持（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

代表美國隊出征北京冬奧的華裔男子花樣滑冰選手Nathan Chen陳巍拿到了自己人生的第一面奧運金牌，在接受媒體採訪時，Nathan談到了母親對他職業生涯的全力支持。

Nathan首先表達了奪金的喜悅，感謝大家的支持，但是在金牌和冠軍榮耀的背後，很少人知道他3歲開始滑冰，媽媽一直陪伴著他，從第一天開始直到現在，Nathan曾經分享過媽媽陪伴他，從黑髮到白髮的照片，媽媽對於Nathan來說意味著什麼呢？

Nathan說：「她對我的職業生涯，和我的生活意味著一切，她絕對是我見過的最努力的人，我很小的時候就向我和兄弟姐妹灌輸了這一點，她絕對不希望我們做任何我們不喜歡的事情，但如果我們要做某件事，我們必須做得比以往任何時候都好，她對我們所有人都有很高的標準，底線是她只是希望我們成為最好的自己，我認為如果沒有這一點，我就不可能達到現在的水平。」

Nathan曾說過，他的媽媽是他的司機、保姆、營養師和教練，Nathan 10歲的時候，他們還住在鹽湖城，經濟狀況並不是很好，為了在南加州和心儀的教練學習，媽媽就開始往返於鹽湖城和加州．

她在路上開了數十萬英里，就算是凌晨3點，媽媽也毫無怨言，彷彿一切都是自然而然，就算是Nathan到了16歲可以考駕照了，媽媽依舊為他把著方向盤，擔心他睡眠不足，讓Nathan安心在車裡休息．

這次在冬奧賽場上，在成千上萬人的注視下表演是什麼感覺呢？是否有情緒激動，是否流下了高興的淚水呢？

Nathan說：「當然，我當然會哭，總會有好日子總也會有壞日子，有些日子會哭，因為那是糟糕的一天，情緒是生活的一部分，我也一樣，尤其是在比賽中，我會盡可能地保持冷靜和鎮定，我盡量不要驚慌，我盡量不要情緒化，因為我覺得當我處於冷靜、鎮定的心態時，我可以最好地控制自己在冰上的表現，但是我當然會情緒化，而且我認為這也是運動的一部分，有時釋放情緒對自己有幫助，只要之後找到能夠調整好自己的方法。」

Nathan也承認自己在比賽後哭了，他的艱苦練習，團隊和支持他的人，都幫助他最終實現了自己的奧運金牌夢。

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