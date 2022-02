冬奧金牌滑冰選手陳巍談母親對他職業生涯的支持（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

代表美國隊出征北京冬奧的華裔男子花樣滑冰選手Nathan Chen陳巍拿到了自己人生的第一面奧運金牌,在接受媒體採訪時,Nathan談到了母親對他職業生涯的全力支持。

Nathan首先表達了奪金的喜悅,感謝大家的支持,但是在金牌和冠軍榮耀的背後,很少人知道他3歲開始滑冰,媽媽一直陪伴著他,從第一天開始直到現在,Nathan曾經分享過媽媽陪伴他,從黑髮到白髮的照片,媽媽對於Nathan來說意味著什麼呢?

Nathan說:「她對我的職業生涯,和我的生活意味著一切,她絕對是我見過的最努力的人,我很小的時候就向我和兄弟姐妹灌輸了這一點,她絕對不希望我們做任何我們不喜歡的事情,但如果我們要做某件事,我們必須做得比以往任何時候都好,她對我們所有人都有很高的標準,底線是她只是希望我們成為最好的自己,我認為如果沒有這一點,我就不可能達到現在的水平。」

Nathan曾說過,他的媽媽是他的司機、保姆、營養師和教練,Nathan 10歲的時候,他們還住在鹽湖城,經濟狀況並不是很好,為了在南加州和心儀的教練學習,媽媽就開始往返於鹽湖城和加州.

她在路上開了數十萬英里,就算是凌晨3點,媽媽也毫無怨言,彷彿一切都是自然而然,就算是Nathan到了16歲可以考駕照了,媽媽依舊為他把著方向盤,擔心他睡眠不足,讓Nathan安心在車裡休息.

這次在冬奧賽場上,在成千上萬人的注視下表演是什麼感覺呢?是否有情緒激動,是否流下了高興的淚水呢?

Nathan說:「當然,我當然會哭,總會有好日子總也會有壞日子,有些日子會哭,因為那是糟糕的一天,情緒是生活的一部分,我也一樣,尤其是在比賽中,我會盡可能地保持冷靜和鎮定,我盡量不要驚慌,我盡量不要情緒化,因為我覺得當我處於冷靜、鎮定的心態時,我可以最好地控制自己在冰上的表現,但是我當然會情緒化,而且我認為這也是運動的一部分,有時釋放情緒對自己有幫助,只要之後找到能夠調整好自己的方法。」

Nathan也承認自己在比賽後哭了,他的艱苦練習,團隊和支持他的人,都幫助他最終實現了自己的奧運金牌夢。

