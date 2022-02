香港新增2,071人確診 4長者亡十人危殆

【有線新聞】

香港新增2,071宗確診,初步確診約4500宗,兩者都創單日新高,兩名病人未及送院便離世,遺體驗出對新冠病毒呈陽性,另外再有兩名確診者在醫院病逝,4名死者都是70歲以上長者。

兩名未送院就離世的長者,分別是73及77歲男士,住藍田廣田邨及油麻地,遺體在公眾殮房驗出帶有新冠病毒。

至於另外兩名離世病人,生前分別住瑪嘉烈醫院及東區醫院,上星期五及六因發燒、氣促送院,入院篩查檢測初步確診,分別在周日及周一凌晨不治。

連同星期日確診、仍在兒童醫院深切治療部留醫的3歲女童,至周一共10名確診者情況危殆,其中7人沒接種疫苗。

醫院管理局總行政經理何婉霞:「3歲那位小童的情況急轉直下,目前在兒童醫院深切治療部繼續進行治療,這是她目前的情況,不過我們醫護人員會繼續盡最大努力支援這位病人及其家人。」

至於新增的2,071宗確診中,近95%懷疑帶有Omicron變種病毒,32人帶有懷疑Delta病毒,初步確診約有4,500宗,衞生防護中心首次承認公共化驗所有樣本未能趕及化驗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:「應該手上有1000多宗個案是昨天(13/2)的化驗,但未能趕及做化驗,所以昨天(13/2)的確診數字應該會再高一點,有些化驗要今日才有報告,可能會反映在明天的數字。」

至少7間院舍出現爆發,其中太子厚愛護老院及位於屯門山景商場的鈞溢安老院,部分院友要檢疫。

