香港新增2,071人確診 4長者亡十人危殆

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香港新增2,071宗確診，初步確診約4500宗，兩者都創單日新高，兩名病人未及送院便離世，遺體驗出對新冠病毒呈陽性，另外再有兩名確診者在醫院病逝，4名死者都是70歲以上長者。

兩名未送院就離世的長者，分別是73及77歲男士，住藍田廣田邨及油麻地，遺體在公眾殮房驗出帶有新冠病毒。

至於另外兩名離世病人，生前分別住瑪嘉烈醫院及東區醫院，上星期五及六因發燒、氣促送院，入院篩查檢測初步確診，分別在周日及周一凌晨不治。

連同星期日確診、仍在兒童醫院深切治療部留醫的3歲女童，至周一共10名確診者情況危殆，其中7人沒接種疫苗。

醫院管理局總行政經理何婉霞：「3歲那位小童的情況急轉直下，目前在兒童醫院深切治療部繼續進行治療，這是她目前的情況，不過我們醫護人員會繼續盡最大努力支援這位病人及其家人。」

至於新增的2,071宗確診中，近95%懷疑帶有Omicron變種病毒，32人帶有懷疑Delta病毒，初步確診約有4,500宗，衞生防護中心首次承認公共化驗所有樣本未能趕及化驗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說：「應該手上有1000多宗個案是昨天（13/2）的化驗，但未能趕及做化驗，所以昨天（13/2）的確診數字應該會再高一點，有些化驗要今日才有報告，可能會反映在明天的數字。」

至少7間院舍出現爆發，其中太子厚愛護老院及位於屯門山景商場的鈞溢安老院，部分院友要檢疫。

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