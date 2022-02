Great America遊樂園招聘大量人手（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

Great America遊樂園正在迎來新的遊樂浪潮,遊樂園現在需要大量的人手。

還有一個月Great America就要重開,他們預期新一季節會迎來大批的人潮入園遊玩,這個週末他們將舉行大型的招聘會。

Great America市場部主管Jason Soyster說:「我們要填補全園1,800個職位。」

Soyster顯然知道現在招工很難,到處都在找人。

Soyster說:「(是什麼讓你覺得你能填上這1800個職位呢?)沒啥比得上每天到我們遊樂園上班,福利和薪水都很好,很棒的領導層,這是個美麗的地方,春天在戶外工作,我們有信心能找到這1800人。」

園方為最基本崗位的員工支付每小時17美元的薪水,最基本崗位就包括過山車操作員和清潔工,園內的紀念用品商店服務員等。

公園將為「life guard」安全人員支付每小時17.50美元,這個崗位不要求任何經驗。

季節工招聘員Rosemary Turrey說:「我們在南灣沿海的全新水上樂園,需要兩百名安全員,我們找的安全員得非常細心,總是留意四周,確保人人都安全。」

Soyster說:「我們有的崗位支付時薪元20.75,許多崗位是這個工資。」

Great America為保安和公共安全員每小時支付20.75美元,儘管這只是一個入門級別的職位,但應徵者需要有保安卡或EMT急救員證書。

Teagan Goddard和Vivien Lee是公園的設施技術員,他們說在遊樂場工作最大的好處正是在遊樂園打工。

Lee說:「我曾經在零售業工作,那和在樂園裡上班沒法比。」

Goddard說:「我們做娛樂技術,也有其它部門的,有過山車、食品部門,還有維修隊,各就其位,你有機會自己去發現,我不覺得我在工作,儘管我在工作,但是我很享受工作。」

