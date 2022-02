FBI警告情人節小心浪漫詐騙（視頻）

【KTSF】

情人節到了,別讓愛情沖昏頭,聯邦調查局(FBI)舊金山灣區辦事處發出警告,情人節前夕的「浪漫詐騙」有增加的趨勢。

去年向FBI互聯網犯罪投訴中心提交的投訴顯示,FBI舊金山分部轄區內的受害者,因浪漫詐騙損失超過6,400萬美元,受害者報告和金額損失最高的縣是南灣聖他克拉拉縣,其次是舊金山縣和阿拉米達縣,其中老年人是主要目標群體,最多的年齡組是60歲及以上,受害者人數為193人,損失超過1800萬美元。

FBI特別警告一種浪漫詐騙的趨勢,就是浪漫騙子說服個人匯款,以投資或交易加密貨幣,在獲得受害者的信任後,詐騙者會將受害者引導至欺詐性網站或申請投資機會,在受害者在平台上投資了初始金額並看到所謂的利潤後,詐騙者允許受害者提取少量資金,最終騙子會指示受害者投入更多資金。

當受害者準備再次提取資金時,詐騙者會製造一些理由,最後讓受騙者血本無歸,所以千萬別讓愛情沖昏頭,也別被錢沖昏頭。

