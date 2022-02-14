FBI警告情人節小心浪漫詐騙（視頻）

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情人節到了，別讓愛情沖昏頭，聯邦調查局（FBI）舊金山灣區辦事處發出警告，情人節前夕的「浪漫詐騙」有增加的趨勢。

去年向FBI互聯網犯罪投訴中心提交的投訴顯示，FBI舊金山分部轄區內的受害者，因浪漫詐騙損失超過6,400萬美元，受害者報告和金額損失最高的縣是南灣聖他克拉拉縣，其次是舊金山縣和阿拉米達縣，其中老年人是主要目標群體，最多的年齡組是60歲及以上，受害者人數為193人，損失超過1800萬美元。

FBI特別警告一種浪漫詐騙的趨勢，就是浪漫騙子說服個人匯款，以投資或交易加密貨幣，在獲得受害者的信任後，詐騙者會將受害者引導至欺詐性網站或申請投資機會，在受害者在平台上投資了初始金額並看到所謂的利潤後，詐騙者允許受害者提取少量資金，最終騙子會指示受害者投入更多資金。

當受害者準備再次提取資金時，詐騙者會製造一些理由，最後讓受騙者血本無歸，所以千萬別讓愛情沖昏頭，也別被錢沖昏頭。

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