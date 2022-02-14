灣區疫情趨緩 San Mateo縣取消大型疫苗接種場地

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雖然不少民眾覺得疫情好像即將要結束，但專家對疫情走向有何分析。

本週末來到中半島San Mateo縣Event Center的民眾，更關心排球而非疫苗．

這也是近幾個月來，這裡首次不再提供民眾打疫苗．

隨著Omicron疫情趨緩，疫苗普及，需求減少，San Mateo縣政府上週已經取消這個大型疫苗接種場地，最後一天只有約120人前來打疫苗，未來縣府將轉移焦點到小型的社區接種站。

舊金山加大傳染病學專家陳子平教授表示，全體動員緊急危機處理的模式，將慢慢轉為個人化的處理模式。

陳子平指，雖然新冠病毒不會完全消失，但疫情已再度趨緩，大家可以享受這個時刻，也希望這個情況可以持續，而自己在擁擠的室內場所，目前還是會戴口罩，直到疫情進一步下降持平，雖然目前還差一點，但相信很快就會到達該情況。

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