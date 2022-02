灣區疫情趨緩 San Mateo縣取消大型疫苗接種場地

【KTSF】

雖然不少民眾覺得疫情好像即將要結束,但專家對疫情走向有何分析。

本週末來到中半島San Mateo縣Event Center的民眾,更關心排球而非疫苗.

這也是近幾個月來,這裡首次不再提供民眾打疫苗.

隨著Omicron疫情趨緩,疫苗普及,需求減少,San Mateo縣政府上週已經取消這個大型疫苗接種場地,最後一天只有約120人前來打疫苗,未來縣府將轉移焦點到小型的社區接種站。

舊金山加大傳染病學專家陳子平教授表示,全體動員緊急危機處理的模式,將慢慢轉為個人化的處理模式。

陳子平指,雖然新冠病毒不會完全消失,但疫情已再度趨緩,大家可以享受這個時刻,也希望這個情況可以持續,而自己在擁擠的室內場所,目前還是會戴口罩,直到疫情進一步下降持平,雖然目前還差一點,但相信很快就會到達該情況。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。