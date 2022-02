【KTSF 關鍵報導】

舊金山Civic Center捷運站週五晚發生致命槍擊案,兇徒在月台接近升降機的地方開槍擊斃一名非洲裔年輕男子,涉嫌開槍的人經被捕。

嫌犯是24歲舊金山居民Shane Holman,6名捷運警察到場調查槍擊案,另有兩名警察加入截停,一架抵步的列車協助拘捕嫌犯,至於受重傷的男子其後不治。

當局正調查本案的動機,究竟是隨意抑或有目標開槍。

警方說嫌犯有犯罪紀錄,曾經被控以搶劫、串謀、擁有偷竊物品和虐待老人等。

Civic Center捷運站經常發生牽涉毒品和暴力事件,捷運警局已經在該站增加警力,不過人手短缺也是問題,而鄰近地區的高犯罪率,也是導致該站治安變差的原因之一。

