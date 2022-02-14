美加跨境大橋堵塞多天警方清場

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加拿大反防疫措施示威，清場後仍有零星示威者逗留，國會山莊一帶亦有人留守，警方稱稍後會再行動，結束「非法佔領」。多國都有人聲援這次示威，其中在法國巴黎，警方以催淚彈驅散，拘捕數十人。

連接加拿大安大略省溫莎，和美國底特律的大使橋堵塞近一周，仍然有小部分示威者和車輛無視法庭禁制令，繼續在場把守，現場有裝甲車戒備。

禁制令生效逾半日後，警方在大使橋入口築起人鏈，開始清場，並向示威者推進，敦促所有留守的人和平散去。大部分示威者和車輛陸續離開，但報道指有示威者由其他入口到現場增援。

進入緊急狀態的安大略省，渥太華仍有大批民眾冒著風雪，帶同物資在國會山莊附近抗議。警方稱正等待增援，結束「非法佔領」。

這場「自由車隊」反對強制接種疫苗示威，在加拿大全國多地持續逾兩周，癱瘓交通運輸。示威者途經蒙特利爾，遭支持防疫的民眾批評，認為佔領行動打擾民眾生活。兩批人想法不一，這場反防疫示威，輿論認為已演變成對民主的考驗。

多國都有人上街聲援，美國紐約水牛城通往安大略省的和平橋，有人表明支持加拿大司機，有路段受影響要關閉。

在法國巴黎，仿效「自由車隊」的示威被防暴警察施放催淚彈驅散。這批反對疫苗通行證的示威者，不理當局勸告到香榭麗舍大道示威，單是這處有7千多人，多人被帶走。

部分人駕車到附近的凱旋門，警方截停私家車，擎槍指向司機。法國全國逾三萬人參與這場示威，多地至少500輛試圖駛往巴黎的汽車被截停。

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