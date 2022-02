美加跨境大橋堵塞多天警方清場

【有線新聞】

加拿大反防疫措施示威,清場後仍有零星示威者逗留,國會山莊一帶亦有人留守,警方稱稍後會再行動,結束「非法佔領」。多國都有人聲援這次示威,其中在法國巴黎,警方以催淚彈驅散,拘捕數十人。

連接加拿大安大略省溫莎,和美國底特律的大使橋堵塞近一周,仍然有小部分示威者和車輛無視法庭禁制令,繼續在場把守,現場有裝甲車戒備。

禁制令生效逾半日後,警方在大使橋入口築起人鏈,開始清場,並向示威者推進,敦促所有留守的人和平散去。大部分示威者和車輛陸續離開,但報道指有示威者由其他入口到現場增援。

進入緊急狀態的安大略省,渥太華仍有大批民眾冒著風雪,帶同物資在國會山莊附近抗議。警方稱正等待增援,結束「非法佔領」。

這場「自由車隊」反對強制接種疫苗示威,在加拿大全國多地持續逾兩周,癱瘓交通運輸。示威者途經蒙特利爾,遭支持防疫的民眾批評,認為佔領行動打擾民眾生活。兩批人想法不一,這場反防疫示威,輿論認為已演變成對民主的考驗。

多國都有人上街聲援,美國紐約水牛城通往安大略省的和平橋,有人表明支持加拿大司機,有路段受影響要關閉。

在法國巴黎,仿效「自由車隊」的示威被防暴警察施放催淚彈驅散。這批反對疫苗通行證的示威者,不理當局勸告到香榭麗舍大道示威,單是這處有7千多人,多人被帶走。

部分人駕車到附近的凱旋門,警方截停私家車,擎槍指向司機。法國全國逾三萬人參與這場示威,多地至少500輛試圖駛往巴黎的汽車被截停。

