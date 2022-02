拜登與普京就烏克蘭局勢通話沒突破

【有線新聞】

美國總統拜登與俄羅斯總統普京就烏克蘭局勢通電話,但沒有突破,俄羅斯下令縮減駐烏克蘭的外交人員,據報有情報顯示,俄羅斯打算偽造烏軍施襲證據做藉口,將攻打烏克蘭行動合理化。

拜登周六在馬里蘭州大衛營,與普京通話約一小時。

白宮指拜登重申,一旦俄羅斯入侵烏克蘭會令人民受難,削弱俄國聲望,並付上沉重代價。美國會與盟友果斷回應,雖然致力外交斡旋,但亦準備好應對各種情況。

克里姆林宮指普京提到,華府沒考慮俄方安全關切,亦沒回應北約擴張和在烏克蘭的軍事部署等關鍵問題,不過形容通話認真,雙方同意保持對話。

俄方指美俄領袖原先擬定周一通話,應華府認為局勢緊張而要求才於周六通話,但駁斥俄方會入侵烏克蘭的說法,形容是歇斯底里到頂點,又批評西方向烏克蘭提供先進武器。

普京亦就烏克蘭問題與法國總統馬克龍通電話一個多小時,法國官員稱未能從中確認普京是否準備入侵烏克蘭。

美國官員也指,美俄領袖通話沒為烏克蘭形勢帶來重大改變,意味局勢尚未明朗。

俄羅斯已決定,在維持使領館基本職能之下,縮減留在烏克蘭的外交人員。

美國國防部就下令,在烏克蘭提供訓練的約160名美軍調派至歐洲其他地方。

烏克蘭當局一方面呼籲民眾冷靜對待面臨入侵的消息,同時於俄羅斯吞併的克里米亞附近演習,應對模擬衝突爆發。

據報美國官員所得情報顯示,俄羅斯打算以「假旗行動」偽造烏軍施襲的證據作為藉口,將攻入烏克蘭的行動合理化。

首都基輔同日聚集過千名民眾,上街以示團結和支持政府,對抗俄羅斯入侵。

