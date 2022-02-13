舊金山警方與社區領袖探訪華埠商戶 派發防罪資料（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

負責華埠治安的舊金山（三藩市）中央警局派出警員與社區領袖一起探訪華埠商戶，派發防罪資料，和為商戶提供農曆新年期間安全的貼士。

由中央警局發起的外展活動，有警務人員以及社區領袖參加，大家在花園角聚集，然後分為五隊，帶領隊伍的包括舊金山副警察局長David Lazar，以及中央警局長吳俊偉（Julian Ng），他們帶領警員探訪商戶，派發中英文的農曆新年安全資訊。

吳俊偉說：「我認為今天的重要信息，是促進公共安全，分享公共安全提示，讓每個人都了解，如何更好地保護自己和整個社區，同時也提醒人們舉報犯罪活動，因為警方需要數據，幫助我們更有效部署資源。」

博愛文化服務中心趙拱儀說：「因為舊金山華埠想和中央警局關係好些，以前華人很怕報警，現在想讓他們知道報警是應該的，有懂中文的警察。」

而在週五派發的單張上，警方就提醒華裔社區，小心新年期間常見的「祈福騙局」，「祈福騙局」的意思是騙徒聲稱能夠用各種儀式破解厄運和疾病，甚至聲稱可以舉行淨化儀式，而向你索取現金財物作為祭品，而警方巡邏的行動，不知商家覺得有沒有用，和華埠的治安有沒有改善呢？

華埠商戶說：「那我們華埠現在有什麼罪案發生，我們一打電話，警察幾分鐘就可來到，所以我認為，在華埠警察辦事效率十分高，案件發生後很快破案，所以值得我們開心，在這裏做生意亦安心。」

舊金山警察局設立一條有中文包括普通話和廣東話的匿名舉報專線，方便華裔居民舉報罪案，包括舉報祈福黨騙案以及仇恨事件，電話是(415) 558-5588。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。