舊金山警方與社區領袖探訪華埠商戶 派發防罪資料（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

負責華埠治安的舊金山(三藩市)中央警局派出警員與社區領袖一起探訪華埠商戶,派發防罪資料,和為商戶提供農曆新年期間安全的貼士。

由中央警局發起的外展活動,有警務人員以及社區領袖參加,大家在花園角聚集,然後分為五隊,帶領隊伍的包括舊金山副警察局長David Lazar,以及中央警局長吳俊偉(Julian Ng),他們帶領警員探訪商戶,派發中英文的農曆新年安全資訊。

吳俊偉說:「我認為今天的重要信息,是促進公共安全,分享公共安全提示,讓每個人都了解,如何更好地保護自己和整個社區,同時也提醒人們舉報犯罪活動,因為警方需要數據,幫助我們更有效部署資源。」

博愛文化服務中心趙拱儀說:「因為舊金山華埠想和中央警局關係好些,以前華人很怕報警,現在想讓他們知道報警是應該的,有懂中文的警察。」

而在週五派發的單張上,警方就提醒華裔社區,小心新年期間常見的「祈福騙局」,「祈福騙局」的意思是騙徒聲稱能夠用各種儀式破解厄運和疾病,甚至聲稱可以舉行淨化儀式,而向你索取現金財物作為祭品,而警方巡邏的行動,不知商家覺得有沒有用,和華埠的治安有沒有改善呢?

華埠商戶說:「那我們華埠現在有什麼罪案發生,我們一打電話,警察幾分鐘就可來到,所以我認為,在華埠警察辦事效率十分高,案件發生後很快破案,所以值得我們開心,在這裏做生意亦安心。」

舊金山警察局設立一條有中文包括普通話和廣東話的匿名舉報專線,方便華裔居民舉報罪案,包括舉報祈福黨騙案以及仇恨事件,電話是(415) 558-5588。

