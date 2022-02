影評：情人節看愛情喜劇《回心轉意》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

好萊塢應情人節推出多部愛情喜劇,今天點評《回心轉意》。

影片開頭,兩位主角Emma 和Peter,分別被他們拍拖一段日子的伴侶甩了。Emma 男友嫌她不適合自己未來的長期計劃;Peter 女友則嫌他不能啟發自己的演藝野心。Emma 和Peter 哭訴期間在一個樓梯結識。兩個可憐的人,原本只想要一個傾心的對象。借酒消愁期間,卻想到要靠對方,來拆散兩對新的戀人,讓前伴侶意識到他們原來的好。

Emma 施美人計,引誘Peter 前女友的新戀人。Peter 這招不管用,計劃是成為Emma 前男友的好友,從中讓他知道Emma 還是適合自己。這雙面攻勢達到不同程度的效用。但這是一部愛情喜劇,Emma 和Peter 也在實行詭計時,縱然爆出不少笑料,也認識到對彼此人格的吸引。

愛情電影的橋段和結局,多數在影片進行時,就已經可以猜到。但是愛情電影的成功與否,最常靠的是其中的笑料,然後是演員。主角是兩位喜劇演員。Jenny Slate 她一般演出的影片,帶有傻妹風格。水準高的時候,叫人陪她一同苦笑。水準差的時候,看得不是味道。這部影片屬於她較好的喜劇,一些帶點成熟的橋段,她讓觀眾感受到她對事物無法控制但也接受的矛盾心態。男主角Charlie Day 外型和聲音都帶自然的喜劇性格。而現實中的殘酷,在他這人物身上發生時,也叫人為他打氣,即使他在戲中的對手,也不是反派人物。

影片最終要人知道:塞翁失馬,焉知非福的道理。至少這是愛情喜劇在電影院中,給予的短暫陶醉。

《回心轉意 I Want You Back》要大家在自己的身邊,尋找愛情的影子。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前通過Amazon Prime Video,免附加費線上放映。

電影網頁:https://www.amazon.com/Want-You-Back-CHARLIE-DAY/dp/B09NMYQKBJ

“I Want You Back” Review: Valentine’s Day’s enjoyable warmy rom-com

“Screening Room” reviews “I Want You Back”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Now streaming on Amazon Prime Video