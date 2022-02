美國促加拿大動用聯邦政府權力解決貨車示威堵路

【有線新聞】

加拿大貨車司機的抗議行動擴大,已堵塞最少3條連接美加的跨境道路,有被迫停工的車廠計劃入稟申請禁制令。美國當局要求加拿大,動用聯邦政府權力解決問題。

連接加拿大安大略省溫莎和美國底特律的「大使橋」,已被自稱為「自由車隊」示威者堵塞4日,而且影響多間車廠加拿大廠房的運作。它們計劃和溫莎當局申請禁制令,阻止示威者堵路。

示威蔓延至其他美加跨境道路。除了這條艾伯塔省連接蒙大拿州的通道,另一條連接馬尼托巴省和美國的通道被示威者貨車和農用設備完全堵塞。

在美國的跨境貨車司機,改道往密歇根州另一條跨境大橋藍水橋前往加拿大。美國總統拜登定時聽取匯報。白宮指,美國國土安全部和交通部長已經要求加拿大動用聯邦權力解決問題。美加的國土安全顧問開會商討。

至於在示威開始的渥太華仍有約400架貨車堵塞市中心。部分人轉到國際機場抗議。警方指拖車公司不合作協助拖走堵路的貨車。部分拖車公司則表示收到威脅。

安大略省政府成功向高等法院申請,禁止任何人為示威者在眾籌網站設立的兩個籌款專頁處理捐款。加拿大警方指,會調撥更多資源應對。傳媒報道,在渥太華至少4分1留守堵路的汽車內都有兒童,執法人員憂慮強行驅散會惹來反彈。

加拿大在野保守黨在國會下議院動議投票,要求政府月底前訂出撤銷所有防疫限制的計劃。總理杜魯多批評保守黨支持示威者堵路,指明白民眾抗疫疲勞,但強調必須遵從科學建議抗疫。他已應保守黨要求,和各在野黨派領袖視像會面,商討示威情況。

