白宮指俄羅斯不斷增兵部署在烏克蘭

【KTSF 張麗月報導】

白宮官員指,俄羅斯不斷增兵部署在烏克蘭,跡象顯示,俄國可能隨時入侵烏克蘭,甚至可能在北京冬奧期間發生,面對這種即時威脅,美英兩國已經呼籲在當地的本國僑民盡快撤離。

白宮國家安全顧問蘇利文週五在記者會上表示,俄羅斯可能在未來兩天入侵烏克蘭。

蘇利文說:「我不會評論情報消息細節,但我想搞清楚,它(戰爭)可能在冬奧期間發生,雖然許多猜測指,它只會在奧運結束後發生。」

他又說,俄羅斯雖然仍未發出開戰最後決定,但跡象顯示,俄國已準備好一次大型軍事行動。

蘇利文說:「我們繼續看到跡象顯示,俄國局勢升級包括俄軍新部隊抵達烏克蘭邊境,正如之前所說,俄國入侵烏克蘭可能隨時發生,一旦普田發出命令。」

蘇利文因此催促美國僑民立即盡快在這兩日內撤離烏克蘭,英國也已作出類似的撤僑行動。

蘇利文指出,不論俄國總統普田作出甚麼決定,西方國家將會比過往更加團結。

蘇利文說:「北約已加強,聯盟比任何時候都更密切,更有目的和更有動力。」

美國收到最新情報指,俄國不斷增兵到俄烏邊境地區,估計部署最少十萬兵力,俄國也在鄰國白俄進行龐大軍事演練。

與此同時,烏克蘭國安當局透露,俄國加緊向烏克蘭發動網絡攻擊,密度是過往的三倍,而且更危險因為瞄準關鍵的基建設施,包括金融與能源系統。

烏克蘭國安防衛局副局長Serhiy Demediuk,說:「大多數的攻擊旨在向民眾施加,心理與資訊壓力,不是要破壞基建或盜竊情報,若有此意他們必會掩飾其行動,他們旨在威脅民眾。」

就在這個時候,美國運送更多的軍備物資到烏克蘭,最新一批130噸軍援物資,當中有大批的手榴彈與其他武器彈藥,在週四運抵基輔,美國上週也同英國、加拿大、瑞士與瑞典成立夥伴基金救援烏克蘭。

北約方面,北約秘書長史托騰柏格在美國從德國調動1千美軍到羅馬尼亞,協防北約東線之際,到訪羅馬尼亞,向東歐成員國打氣及派定心丸,這些東南歐國家擔心,俄國攻打烏克蘭之後,下一個目標是他們。

史托騰柏格說:「我們也評估是否應該調整北約東線更長期的駐軍,包括戰鬥部隊進駐羅馬尼亞,以及進駐北約聯盟的東南部。」

他說,這個計劃會在下週的北約防長會議討論,他相信各國防長都會同意。

與此同時,俄國、烏克蘭、德國與法國的外交政策顧問週四在柏林會談9個小時,試圖化解俄烏危機,但沒有進展。

俄方指烏克蘭堅拒同親俄的烏東叛軍達成政治協議,但烏克蘭代表就聲稱,願意繼續談判以便最終達成協議。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。