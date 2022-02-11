白宮指俄羅斯不斷增兵部署在烏克蘭

February 11, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(The Presidential Administration of Ukraine / CC BY-SA 4.0)

【KTSF 張麗月報導】

白宮官員指，俄羅斯不斷增兵部署在烏克蘭，跡象顯示，俄國可能隨時入侵烏克蘭，甚至可能在北京冬奧期間發生，面對這種即時威脅，美英兩國已經呼籲在當地的本國僑民盡快撤離。

白宮國家安全顧問蘇利文週五在記者會上表示，俄羅斯可能在未來兩天入侵烏克蘭。

蘇利文說：「我不會評論情報消息細節，但我想搞清楚，它（戰爭）可能在冬奧期間發生，雖然許多猜測指，它只會在奧運結束後發生。」

他又說，俄羅斯雖然仍未發出開戰最後決定，但跡象顯示，俄國已準備好一次大型軍事行動。

蘇利文說：「我們繼續看到跡象顯示，俄國局勢升級包括俄軍新部隊抵達烏克蘭邊境，正如之前所說，俄國入侵烏克蘭可能隨時發生，一旦普田發出命令。」

蘇利文因此催促美國僑民立即盡快在這兩日內撤離烏克蘭，英國也已作出類似的撤僑行動。

蘇利文指出，不論俄國總統普田作出甚麼決定，西方國家將會比過往更加團結。

蘇利文說：「北約已加強，聯盟比任何時候都更密切，更有目的和更有動力。」

美國收到最新情報指，俄國不斷增兵到俄烏邊境地區，估計部署最少十萬兵力，俄國也在鄰國白俄進行龐大軍事演練。

與此同時，烏克蘭國安當局透露，俄國加緊向烏克蘭發動網絡攻擊，密度是過往的三倍，而且更危險因為瞄準關鍵的基建設施，包括金融與能源系統。

烏克蘭國安防衛局副局長Serhiy Demediuk,說：「大多數的攻擊旨在向民眾施加，心理與資訊壓力，不是要破壞基建或盜竊情報，若有此意他們必會掩飾其行動，他們旨在威脅民眾。」

就在這個時候，美國運送更多的軍備物資到烏克蘭，最新一批130噸軍援物資，當中有大批的手榴彈與其他武器彈藥，在週四運抵基輔，美國上週也同英國、加拿大、瑞士與瑞典成立夥伴基金救援烏克蘭。

北約方面，北約秘書長史托騰柏格在美國從德國調動1千美軍到羅馬尼亞，協防北約東線之際，到訪羅馬尼亞，向東歐成員國打氣及派定心丸，這些東南歐國家擔心，俄國攻打烏克蘭之後，下一個目標是他們。

史托騰柏格說：「我們也評估是否應該調整北約東線更長期的駐軍，包括戰鬥部隊進駐羅馬尼亞，以及進駐北約聯盟的東南部。」

他說，這個計劃會在下週的北約防長會議討論，他相信各國防長都會同意。

與此同時，俄國、烏克蘭、德國與法國的外交政策顧問週四在柏林會談9個小時，試圖化解俄烏危機，但沒有進展。

俄方指烏克蘭堅拒同親俄的烏東叛軍達成政治協議，但烏克蘭代表就聲稱，願意繼續談判以便最終達成協議。

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