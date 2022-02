【KTSF】

房屋按揭利率再次上升,並回到疫情前的水平。

30年平均按揭固定利率,上升到3.69%,是自2020年1月以來的新高,上星期是3.55%。

一般預期聯儲局會加息去遏抑通脹,所以房貸利率短期內都不會下降,不過現時的房屋按揭利率仍然算是非常低。

