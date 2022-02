美國1月通脹按年升幅高達7.5% 40年來最高

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示,1月份通脹按年升幅高達7.5%,是40年來最高,由雜貨、食品、住屋、汽車、汽油,以至醫療費用等樣樣都加價,生活百上加斤,總統拜登承認家庭負擔的苦況,但他樂觀認為,通脹將於年底緩和。

物價上漲的速度是40年來最快,許多人都感到焦慮,特別是小商業東主更加叫苦連天。

Alvernon Donuts東主Poe Kem說:「對於我來說正受傷害,作為商業比個人更受傷害,轉嫁給他們,更傷害他們,因為情況就是如此。」

最新數據指出,消費物價指數CPI1月份比對去年同期升7.5%,是40年來最高升幅。

總統拜登表示,正使用所有工具來控制通脹。

拜登說:「我正盡力降低汽油價格,確保加強供應鏈去降低能源成本等貨品,透過港口全日24小時開放,去作出廣泛改變。」

物價在廣泛層面都飆升,包括住屋、汽車、汽油、食品和醫療費用等樣樣都漲價,民眾也明顯感受得到,但白宮的經濟顧問表示,情況可望在今年得到改善。

Jared Bernstein說:「預測指就業市場應該繼續緊張,甚至會更緊張令薪金增長有支持,通脹就減速放緩。」

