美國1月通脹按年升幅高達7.5% 40年來最高

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示，1月份通脹按年升幅高達7.5%，是40年來最高，由雜貨、食品、住屋、汽車、汽油，以至醫療費用等樣樣都加價，生活百上加斤，總統拜登承認家庭負擔的苦況，但他樂觀認為，通脹將於年底緩和。

物價上漲的速度是40年來最快，許多人都感到焦慮，特別是小商業東主更加叫苦連天。

Alvernon Donuts東主Poe Kem說：「對於我來說正受傷害，作為商業比個人更受傷害，轉嫁給他們，更傷害他們，因為情況就是如此。」

最新數據指出，消費物價指數CPI1月份比對去年同期升7.5%，是40年來最高升幅。

總統拜登表示，正使用所有工具來控制通脹。

拜登說：「我正盡力降低汽油價格，確保加強供應鏈去降低能源成本等貨品，透過港口全日24小時開放，去作出廣泛改變。」

物價在廣泛層面都飆升，包括住屋、汽車、汽油、食品和醫療費用等樣樣都漲價，民眾也明顯感受得到，但白宮的經濟顧問表示，情況可望在今年得到改善。

Jared Bernstein說：「預測指就業市場應該繼續緊張，甚至會更緊張令薪金增長有支持，通脹就減速放緩。」

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