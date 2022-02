報導指Tanforan購物中心或改造成大型生物科技園區（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一家大型地產發展商,以超過3億美元收購Tanforan購物中心,並計劃將該購物中心改造成大型生物科技園區。

The Mercury News報導,位於San Bruno的Tanforan購物中心,正準備進行大規模的重建,因為發展商Alexandria Real Estate已經成功收購該中心所在的所有地皮。

根據提交給San Mateo縣政府的文件顯示,發展商為Tanforan購物中心以9520萬美元買下主要零售和餐廳所在的幾幅地,總部位於Pasadena的開展商,最終以接近3億2千8百萬元買下該購物中心。

根據公開記錄,該購物中心的成功收購是通過三項主要交易,首先是在2021年9月以1億多美元買下JCPenney店的地皮,之後在同年11月,以1.28億美元購買Sears商店的地皮,最後在本週,以9520萬美元買下購物中心的主要部分。

根據發展商的2021年度報告,其目標是將Tanforan購物中心改造成辦公和研究的大型生物科技園區,租戶將是科技公司、生命科學公司,和其他先進技術公司。

購物中心地點在San Bruno捷運站旁邊,這意味著該物業可通過捷運直達舊金山(三藩市)和奧克蘭(屋崙)市中心、東灣其他城市,以及未來連接到南灣。

San Mateo縣參事David Canepa回應指,在疫情大流行期間,隨著越來越多的消費者轉向網上購物,Tanforan成為這種趨勢的受害者,但他指San Mateo縣北部是全球生物科技之都,所以亦歡迎這項改造,並將可以為San Bruno市注入新能量。

他說現在最關心的是,購物中心的員工的就業前途問題,他表示該地段在二戰期間由賽馬場改成日裔美國人的臨時拘留營,所以擁有歷史價值,他希望新業主為購物中心的現有職員提供工作和培訓,並以某種方式紀念該遺址的歷史。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。