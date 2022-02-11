報導指Tanforan購物中心或改造成大型生物科技園區（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一家大型地產發展商，以超過3億美元收購Tanforan購物中心，並計劃將該購物中心改造成大型生物科技園區。

The Mercury News報導，位於San Bruno的Tanforan購物中心，正準備進行大規模的重建，因為發展商Alexandria Real Estate已經成功收購該中心所在的所有地皮。

根據提交給San Mateo縣政府的文件顯示，發展商為Tanforan購物中心以9520萬美元買下主要零售和餐廳所在的幾幅地，總部位於Pasadena的開展商，最終以接近3億2千8百萬元買下該購物中心。

根據公開記錄，該購物中心的成功收購是通過三項主要交易，首先是在2021年9月以1億多美元買下JCPenney店的地皮，之後在同年11月，以1.28億美元購買Sears商店的地皮，最後在本週，以9520萬美元買下購物中心的主要部分。

根據發展商的2021年度報告，其目標是將Tanforan購物中心改造成辦公和研究的大型生物科技園區，租戶將是科技公司、生命科學公司，和其他先進技術公司。

購物中心地點在San Bruno捷運站旁邊，這意味著該物業可通過捷運直達舊金山（三藩市）和奧克蘭（屋崙）市中心、東灣其他城市，以及未來連接到南灣。

San Mateo縣參事David Canepa回應指，在疫情大流行期間，隨著越來越多的消費者轉向網上購物，Tanforan成為這種趨勢的受害者，但他指San Mateo縣北部是全球生物科技之都，所以亦歡迎這項改造，並將可以為San Bruno市注入新能量。

他說現在最關心的是，購物中心的員工的就業前途問題，他表示該地段在二戰期間由賽馬場改成日裔美國人的臨時拘留營，所以擁有歷史價值，他希望新業主為購物中心的現有職員提供工作和培訓，並以某種方式紀念該遺址的歷史。

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