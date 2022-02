【KTSF】

大型連鎖藥房Walgreens宣布,將再關閉一間位於舊金山(三藩市)市中心地段的店舖。

Walgreens表示,本月22號,將關閉位於舊金山市中心Kearny街的店舖,這已經是Walgreens自2019年起,於舊金山關閉的第11間店舖。

Walgreens表示,關店是因為店舖盜竊過於嚴重,但市長布里德於去年就表示,對Walgreens以店舖盜竊為理由關店表示懷疑,她表示Walgreens關店可能另有原因,當中可能和盈利有很大關連。

