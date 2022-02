【KTSF】

南灣聖荷西一名踏單車的男人,在橫過馬路時被車撞倒,傷重死亡,這是今年以來聖荷西第12宗致命車禍。

警方表示,週四晚近8點半,接報到Almaden Expressway和Foxworthy Avenue交界的車禍現場,肇事汽車是一部2013年寶馬房車,車上有兩人,當時沿Almaden Expressway向南行駛,事發時是綠燈讓車輛通行,汽車通過那個街口時,撞倒正在行人過路線橫過馬路的單車騎士,事主送院後傷重不治。

警方指肇事司機事後有留在現場配合調查,案件不涉及酒後或藥後駕駛。

聖荷西踏入2022年以來,總共發生12宗致命車禍,造成13人死亡。

