【KTSF】

熱浪籠罩灣區,多個地區週四出現破紀錄高溫。

灣區週四異常溫暖,感覺像初夏,國家氣象局表示,舊金山(三藩市)國際機場最高氣溫華氏77度,打破2020年同日72度的紀錄。

中半島Redwood City錄得77度,打破1988年同日75度的紀錄。

東灣奧克蘭(屋崙)市中心78度,南灣聖荷西86度,都打破歷史紀錄。

灣區以南Salinas週四氣溫亦高達86度,較20年前76度的紀錄高出10度。

氣象局預測,這股熱浪將維持至星期日。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。