加州華裔議員提法案要求執法部門制定政策遏止仇視罪行

自從新型肺炎疫情爆發以來,在加州各地針對亞太裔的仇視罪行大幅上升,但原來目前加州沒有法例規定執法部門必須指定有關識別和對付仇視罪行的政策,導致紀錄在案的數字遠遠低於實際發生的罪案數字,加州眾議員丁右立(Phil Ting)提出法案,要求全州各地執法部門制定一致的政策去遏止仇視罪行。

丁右立說:「疫情爆發以來,仇視罪行如此猖狂,尤其是針對亞太裔社區,真不明白為何不是所有執法部門都有一致的對付仇視罪行的指引,導致這類罪行沒有被舉報,沒有識別出來,有部分縣甚至沒有任何仇視罪行的報告,令人難以置信。」

丁右立提出的AB1947法案,要求州府、警務人員標準及訓練委員會制定對付仇視罪行的政策,包括仇視罪行的定義、執法人員的反應、報告、訓練以及預防方法。

法案要求加州各地執法部門必須執行有關的指引,並要求執法部門向州司法部提交有關仇視罪行的政策,而政策適用於所有類別的仇視罪行,包括根據受害人的種族、宗教、殘障、性別、性取向而犯下的仇視罪行。

丁右立表示,希望法案有助警務人員識別仇視罪行,有更準確的數據,從而幫助執法部門和政府更有效地遏止仇視罪行。

