【KTSF】

Stanford購物商場的Victoria’s Secret發生盜竊案,機警的店員及時發現並報警,協助警方拘捕兩名來自南加州涉及有組織零售盜竊的疑犯。

59歲的男疑犯,以及62歲的女疑犯都來自南加州,週四傍晚6點幾,一名店員報警,表示看見男疑犯在偷東西,將商品藏入自己的褲子裡。

當時他與女疑犯在一起,女疑犯假裝在買東西,兩人離開商店之後,店員跟蹤他們到停車場,警方在那裡拘捕了他們,發現男疑犯偷走了價值超過500元的內衣。

警員又在疑犯的租車裡發現幾個垃圾袋,裡面裝滿從不同商店偷來的服裝,總值超過18,000元。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。