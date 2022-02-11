加州州長簽署19億元疫情緊急應對方案

【KTSF 張麗月報導】

加州州長紐森週四表示，他已經簽署了一項19億元的疫情緊急應對方案，以便即時滿足加州抗疫的需要，當中包括增加撥款加強病毒檢測，支援前線人員及醫療系統，以及打擊錯誤資訊等，州府在預算過程中，也會繼續與州議會合作，還要求額外撥款13億元，來支持州府的疫情應對措施。

州長紐森表示，加州帶領全國實施全面的疫情應對措施，來對抗新型肺炎病毒疫情，挽救了無數生命。

他週四簽署的SB115″疫情緊急應對方案”，主要是確保加州擁有資源繼續面對挑戰。

紐森提出的疫情緊急應對方案上個月公布時，當初是包括要求緊急撥款14億元，但由於Omicron疫情爆發，這個緊急撥款額增加到19億元。

法案包含撥款8億元加強病毒檢測，撥款4億元令更多加州人接種疫苗和打加強針，以及打擊錯誤資訊，另外撥款4.86億元，用來支援前線人員和醫療系統，1.41億元提供資源加強加州的緊急應對和公共衛生運作，此外還撥款1億元支持地方政府添置額外的個人防疫保護裝備。

紐森週三已簽署了為僱員而設的最新疫情有薪病假法案生效，法案延續實施到9月底，另外還提供61億元稅務優惠，以及直接補助受疫情影響的小商業。

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