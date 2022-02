加州州長簽署19億元疫情緊急應對方案

【KTSF 張麗月報導】

加州州長紐森週四表示,他已經簽署了一項19億元的疫情緊急應對方案,以便即時滿足加州抗疫的需要,當中包括增加撥款加強病毒檢測,支援前線人員及醫療系統,以及打擊錯誤資訊等,州府在預算過程中,也會繼續與州議會合作,還要求額外撥款13億元,來支持州府的疫情應對措施。

州長紐森表示,加州帶領全國實施全面的疫情應對措施,來對抗新型肺炎病毒疫情,挽救了無數生命。

他週四簽署的SB115″疫情緊急應對方案”,主要是確保加州擁有資源繼續面對挑戰。

紐森提出的疫情緊急應對方案上個月公布時,當初是包括要求緊急撥款14億元,但由於Omicron疫情爆發,這個緊急撥款額增加到19億元。

法案包含撥款8億元加強病毒檢測,撥款4億元令更多加州人接種疫苗和打加強針,以及打擊錯誤資訊,另外撥款4.86億元,用來支援前線人員和醫療系統,1.41億元提供資源加強加州的緊急應對和公共衛生運作,此外還撥款1億元支持地方政府添置額外的個人防疫保護裝備。

紐森週三已簽署了為僱員而設的最新疫情有薪病假法案生效,法案延續實施到9月底,另外還提供61億元稅務優惠,以及直接補助受疫情影響的小商業。

