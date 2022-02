【有線新聞】

香港特區政府延長禁止美國及菲律賓等8個國家的航班到港,至3月4日。

港府說為避免輸入個案令醫療系統帶來額外壓力,延長實施地區航班熔斷機制,包括英國、美國、加拿大、澳洲及菲律賓等八個國家的航班下月四日前禁止到港,14日內曾逗留該些地區超過兩小時的人亦禁止登機抵港,以阻止相關地區人士經香港轉機。

另外,尼泊爾的航班星期六起至下月4日亦被禁止來港。

