香港增1,325宗確診 當局稱仍未見頂

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香港新增1,325宗新型肺炎確診，再創單日新高，連同1,500宗初步確診，個案直迫3,000宗，當局形容個案幾何式上升、未見頂，院舍、公立醫院繼續有多人染疫，現有社區治療設施接近飽和，醫管局考慮將患者安置在酒店。

多九間院舍失守有人染疫，包括屯門輝濤護老院安麗分院兩人初步確診，40人要檢疫；西貢的畢尚華神父護老院多人確診、多人要檢疫；觀塘松暉護老中心有保健員初步確診，有長者送院。其他有人染疫的院舍遍布深水埗、大埔、荃灣等，累計35間院舍有人中招，13間要撤離、一間要原址檢疫。

另一個火頭繼續是公立醫院，超過40名職員染疫，兩間醫院有群組傳播，包括沙田醫院內科病房六名病人初步確診，屯門醫院婦產科三名病人染疫。

總計單日確診1,325宗再創新高，扣除兩宗輸入個案，本地感染有1,323宗。另外再多兩名患者死亡，其中一人打科興疫苗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說：「手上有超過1,500宗初步陽性個案，所以顯然個案數字未見頂 ，現時當然有幾何式上升，速度是否一傳十，都有些措施減弱的。現在的數字反映大概一兩星期前的數字，因為其實有潛伏期要看醫生、做檢測，看到很多吃飯等群組都是2月2日至5日發生，社交距離措施剛開始，要看多一段時間，才知道有否反應。」

確診人數飆升、來不及送院，亞博、北大嶼山醫院香港感染控制中心用量接近飽和。一名在周三公布確診的患者，當局資料顯示確診翌日就出院，會否入院前已經康復呢？

醫院管理局總行政經理李立業說：「17414個案暫時沒資料，各方面都是很艱難，不論是病人運送、登記處理上，所以我們會盡最大努力，一兩天能將病人送到現有竹篙灣1,200間病房。我們希望有更多隔離設施，包括竹篙灣其他期數，總共有五期，另外亞博會考慮其他場館以及酒店。」

檢測一樣應接不暇 ，當局更改大廈強制檢測要求，要短期內有兩個單位有人確診，大廈才要強制檢測。

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