香港增1,325宗確診 當局稱仍未見頂

香港新增1,325宗新型肺炎確診,再創單日新高,連同1,500宗初步確診,個案直迫3,000宗,當局形容個案幾何式上升、未見頂,院舍、公立醫院繼續有多人染疫,現有社區治療設施接近飽和,醫管局考慮將患者安置在酒店。

多九間院舍失守有人染疫,包括屯門輝濤護老院安麗分院兩人初步確診,40人要檢疫;西貢的畢尚華神父護老院多人確診、多人要檢疫;觀塘松暉護老中心有保健員初步確診,有長者送院。其他有人染疫的院舍遍布深水埗、大埔、荃灣等,累計35間院舍有人中招,13間要撤離、一間要原址檢疫。

另一個火頭繼續是公立醫院,超過40名職員染疫,兩間醫院有群組傳播,包括沙田醫院內科病房六名病人初步確診,屯門醫院婦產科三名病人染疫。

總計單日確診1,325宗再創新高,扣除兩宗輸入個案,本地感染有1,323宗。另外再多兩名患者死亡,其中一人打科興疫苗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:「手上有超過1,500宗初步陽性個案,所以顯然個案數字未見頂 ,現時當然有幾何式上升,速度是否一傳十,都有些措施減弱的。現在的數字反映大概一兩星期前的數字,因為其實有潛伏期要看醫生、做檢測,看到很多吃飯等群組都是2月2日至5日發生,社交距離措施剛開始,要看多一段時間,才知道有否反應。」

確診人數飆升、來不及送院,亞博、北大嶼山醫院香港感染控制中心用量接近飽和。一名在周三公布確診的患者,當局資料顯示確診翌日就出院,會否入院前已經康復呢?

醫院管理局總行政經理李立業說:「17414個案暫時沒資料,各方面都是很艱難,不論是病人運送、登記處理上,所以我們會盡最大努力,一兩天能將病人送到現有竹篙灣1,200間病房。我們希望有更多隔離設施,包括竹篙灣其他期數,總共有五期,另外亞博會考慮其他場館以及酒店。」

檢測一樣應接不暇 ,當局更改大廈強制檢測要求,要短期內有兩個單位有人確診,大廈才要強制檢測。

