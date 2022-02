【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)日落區Irving街凌晨發生槍擊案,一人死亡,一人受傷。

警方接報凌晨12時52分左右,在舊金山日落區Irving街4600號地段發生槍擊案,警方到達現場,發現一名受槍傷的傷者,傷者送往醫院,無生命危險,約20分鐘之後,警方再接報,在Great Highway接近Skyline Boulevard一架停在路邊的車內,有一名受槍傷的男人經搶救無效,當場死亡。

警方指,這名男人就是早前在Irving街駁火的男疑犯。

警方呼籲任何人有關這宗案件的資料,可以撥打(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD。

