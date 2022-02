疫情期間舊金山三條道路關閉 居民入稟法院促重開被駁回

【KTSF 黃恩光報導】

有舊金山(三藩市)居民入禀法庭,要求重開市府在疫情中關閉的三條道路,其中包括Great Highway,法庭駁回原告人的要求。

2020年4月疫情爆發,全市實施居家令的時候,市府關閉了Great Highway以及金門公園裡面的一段JFK Drive,讓市民有更多戶外活動的空間。

同年9月,市府也關閉金門公園的一段MLK Drive,不准汽車進入。

去年8月學校重開的時候,市府決定星期一到五開放Great Highway讓車輛行駛,方便家長接送孩子,週末由星期五中午12點,到星期一清晨6點關閉道路。

一班舊金山居民告上法庭,表示市府無權關閉道路,不許汽車進入,要求法庭頒布禁制令重開三條道路。

法庭駁回原告人的要求,在判決書指出,雖然汽車不能進入關閉了的道路,可是許多市民因此可以在這幾條道路上步行,騎單車和做運動。

市府指出,在Great Highway關閉期間,每月平均有126,000人在這裡戶外活動。

