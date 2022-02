FDA推遲討論6個月至4歲兒童新型肺炎疫苗批核事宜

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)推遲討論有關批准6個月至4歲的兒童接種新型肺炎疫苗的事。

努力保護年輕的美國人免受新型肺炎感染,是當前一個很重要的問題,而疫苗是對抗新型肺炎的最佳方法,但監管當局至今尚未批准6個月至4歲的兒童接種疫苗。

FDA原定在下週二15號討論這件事,但是週五宣布推遲會議,因為Pfizer的授權申請有新的數據提出。

Pfizer申請FDA緊急授權為6個月到4歲兒童接種疫苗,起初提交打兩劑疫苗的資料,現在就說預計在4月初之前會有打三劑的數據。

布朗大學公共衛生學院院長Megan Ranney說:「這延遲反映出一個事實,就是減少該年齡層的劑量,以確保安全,不幸的是,減少劑量似是稍微降低疫苗的有效性,此所以他們需要三針,而不是兩針。」

Pfizer聲稱會保持動態申請,而不會撤回申請,FDA就發聲明表示,這將使FDA有時間考慮額外的數據,允許透明的公開討論,而這個屬於對新型肺炎疫苗的常規科學和監管程序的一部份。

Ranney說:「我明白有5歲以下兒童的家長對此會有多沮喪和失望,有關的程序行之有效,這些疫苗不會獲得批准,除非我們確定其安全又有效。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。