FDA推遲討論6個月至4歲兒童新型肺炎疫苗批核事宜

February 11, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(CDC / James Gathany)

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）推遲討論有關批准6個月至4歲的兒童接種新型肺炎疫苗的事。

努力保護年輕的美國人免受新型肺炎感染，是當前一個很重要的問題，而疫苗是對抗新型肺炎的最佳方法，但監管當局至今尚未批准6個月至4歲的兒童接種疫苗。

FDA原定在下週二15號討論這件事，但是週五宣布推遲會議，因為Pfizer的授權申請有新的數據提出。

Pfizer申請FDA緊急授權為6個月到4歲兒童接種疫苗，起初提交打兩劑疫苗的資料，現在就說預計在4月初之前會有打三劑的數據。

布朗大學公共衛生學院院長Megan Ranney說：「這延遲反映出一個事實，就是減少該年齡層的劑量，以確保安全，不幸的是，減少劑量似是稍微降低疫苗的有效性，此所以他們需要三針，而不是兩針。」

Pfizer聲稱會保持動態申請，而不會撤回申請，FDA就發聲明表示，這將使FDA有時間考慮額外的數據，允許透明的公開討論，而這個屬於對新型肺炎疫苗的常規科學和監管程序的一部份。

Ranney說：「我明白有5歲以下兒童的家長對此會有多沮喪和失望，有關的程序行之有效，這些疫苗不會獲得批准，除非我們確定其安全又有效。」

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