香港農曆新年爆新疫情 報告指灣區華人應視為警戒（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)加州大學一份報告指出,香港近期因為農曆新年引發的一波疫情,可以是灣區這裡華裔社區慶祝農曆新年活動的警戒。

香港去年聖誕節之前,每天只有兩、三宗新冠肺炎確診病例,到了今年的農曆新年,2月6日突增至342宗,兩天後到了2月8日,再增加八成至625宗,隔天再突增八成至1,153宗。

當局指出,感染源來自當地人慶祝農曆新年多個家庭團聚,和一些養老院的群聚感染。

舊金山加大亞裔健康研究院希望,灣區華裔在慶祝農曆新年期間,考慮其中一些事項,包括請來多少人,和是否限制在兩個家庭以內、人們是否已經接種疫苗和加強劑、聚會地點和當時與當地的病毒傳播率,地點是否在戶外、通風。

而在檢測方面,是否有快速抗原病毒檢測,來讓聚會人士知道是否帶有病毒,因為現在有許多人受感染,不會出現症狀。

舊金山目前的七天平均單日確診是592例,仍舊在高水平當中,下週三開始解除口罩令,亞裔健康研究院還是希望民眾在慶祝農曆新年期間,在對環境不了解時戴口罩防疫,並避免大型聚會,還要接種疫苗和打加強劑,保持社交距離、勤洗手和定期做居家病毒檢測來對抗疫情。

