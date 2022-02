【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦疾控中心(CDC)計劃修訂處方鴉片類藥物的指引。

CDC在2016年發出指引時規定嚴格,因為那時候過量服用類鴉片藥物而死亡的人數不斷上升。

當時指引發出後,很多州政府嚴格限制醫生處方鴉片類藥物的劑量和療程時間,很多人投訴這些規定對真正需要鴉片類藥物的病人,例如癌症病人,令他們忍受不必要的痛苦。

當局草擬的新指引會放寬一些讓醫生臨床判斷如何用藥,而非只是遵守嚴格的規定。

不過,當局鼓勵醫生考慮先用其他止痛方法,例如毋須處方的止痛藥、物理治療和針灸.

當局正就新指引諮詢公眾,諮詢期至4月11號。

