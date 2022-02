【KTSF】

灣區這幾天異常的高溫,不少人往海邊跑,專家警告小心離岸流。

週四不少民眾前往舊金山Ocean Beach,本地五號電視台的記者親自下水衝浪,很快就被突如其來的大浪淹沒。

專家表示低潮、大浪,夏季時更容易產生離岸流,離岸流通常不聲不響,人們很容易輕忽,直到深陷其中才發覺。

由於離岸流流速很快,不僅一般戲水者,就連救生員在受訓時也經常被拉向外海。

專家表示,舊金山灣區的海邊離岸流超強,尤其是Ocean Beach,如果被捲入離岸流,盡可能大聲地叫,越快越好,因為水很冷,很容易失溫,導致無法大喊求救。

