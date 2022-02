【KTSF】

阿里桑那州鳳凰城南部一個住宅週五凌晨發生槍擊案,警方接報到場調查,其中有一名警察遭到伏擊,其他警員也與一名槍手駁火,事件中有一男一女死亡,有9名警察受傷。

警方表示,第一名警察到場調查槍擊案時,在門口遭到伏擊,這名警員逃到安全地方躲避,其他警員到場增援時,叫屋內的人走出來,一名男子於是走出屋外,並將一名嬰兒放在地上,這名男子其後向在場的警員開槍,雙方駁火,總共造成9名警員受傷。

警方曾經設法與屋內的人談判,最後警員強行入屋,發現開槍的男子死亡,屋內還有一名女子重傷其後不治。

至於案中的嬰兒就沒有受傷,目前由當局監管。

