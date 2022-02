南灣到中半島101號公路收費快線週五啟用（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

從南灣Santa Clara縣到中半島San Mateo縣的101號公路收費快線,將於週五正式啟用。

週四下午,Santa Clara Valley交通管理局在Mountain View共同舉辦開幕儀式,慶祝新建的收費快線路段,開幕儀式有來自VTA、Caltrans和San Mateo縣交通機構代表亦都有份出席。

說:「快線路段將有助於減少塞車,並改善通勤時間,我們依賴快線路段,所有用戶要盡用交通管理局和我們所支持的項目主力,鼓勵轉為共乘模式,增加使用公車和公平。」

這條快線將於星期五正式通車,新的收費快線路段最終將長達22英里,從Palo Alto一直延伸到南舊金山(南三藩市),而星期五的第一階段,就從Santa Clara縣的界線到Redwood City的Whipple Avenue出口,時間是週一到週五清晨5點到晚上8點。

週五起,使用這條行車道的車輛,包括摩托車,必須要有FasTrak,駕駛人士可以使用標準式的FasTrak設備,但如果需要獲得折扣優惠,就需要有新的FasTrak flex,新的FasTrak flex上面有乘客人數選擇,可以依每次車上的乘客人數做出調整,所付的費用也不同,而路費將根據需求和交通模式調整,以保持交通暢通。

大巴士或是三人以上的車輛,免費使用收費快線,有兩人的車輛和駕駛電動車人士,可獲一半的通行費優惠。

從收費快線收集的資金,將用於支付建設費用,以及其他當地交通項目,至於Whipple 到380公路這段付費快速車道,今年亦會完工。

