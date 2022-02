【有線新聞】

美國商會說,拜登政府不排除對中國展開新一輪關稅調查。中方說,威脅和施壓無助解決問題。

美國商會的國際事務主席說,支持華府繼續與中方談判,討論落實第一階段貿易協議。但如果談判失敗,華府亦有多個行動選項,包括再次展開關稅調查。

中方說,兩國團隊目前正常溝通,希望美方盡快取消對華的制裁和打壓措施。又稱如果由自身利益出發去威脅、施壓,不能解決問題,只會破壞互信和談判氣氛。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。