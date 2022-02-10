全美新型肺炎住院人數跌至十萬以下

February 10, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(USMC / Daniel R. Betancourt Jr. / CC BY 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示，全美新型肺炎的住院人數有下降的趨勢，跌至十萬宗以下，是一個多月來首次見到。

三個星期前，有超過16萬人因染疫住院，而現時就跌至十萬宗以下，整體來說，大約每七個住院病人就有一人是染疫，其中1.8萬人要入住深切治療部。

聯邦疾控中心（CDC）預測未來幾個星期，每週染疫死亡人數將會穩定下來，然後開始下降。

但根據世界衛生組織資料，全球感染新型肺炎的死亡人數繼續攀升，其中美國有最多染疫患者死亡，其次是印度、俄羅斯和巴西。

整體來說，上星期全球染疫死亡人數，比前一個星期增加七個百分點。

截至上週日，全球有超過570萬人，死於新型肺炎病毒，WHO指出，染疫死亡個案上升之際，全球染疫個案就下跌。

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