全美新型肺炎住院人數跌至十萬以下

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示,全美新型肺炎的住院人數有下降的趨勢,跌至十萬宗以下,是一個多月來首次見到。

三個星期前,有超過16萬人因染疫住院,而現時就跌至十萬宗以下,整體來說,大約每七個住院病人就有一人是染疫,其中1.8萬人要入住深切治療部。

聯邦疾控中心(CDC)預測未來幾個星期,每週染疫死亡人數將會穩定下來,然後開始下降。

但根據世界衛生組織資料,全球感染新型肺炎的死亡人數繼續攀升,其中美國有最多染疫患者死亡,其次是印度、俄羅斯和巴西。

整體來說,上星期全球染疫死亡人數,比前一個星期增加七個百分點。

截至上週日,全球有超過570萬人,死於新型肺炎病毒,WHO指出,染疫死亡個案上升之際,全球染疫個案就下跌。

