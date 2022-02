專家稱今年辦超級杯美足派對預算將更高

【KTSF 韓千繪報導】

超級杯美式足球賽在即,準備好派對了嗎?提醒您今年預算會超支。

鑑於今年通脹升高,超級盃派對需要更多的費用,富國銀行表示,今年開派對的支出,預計比去年高出14%,當然這都取決於您怎麼準備,比如說肉類是最大的支出之一,牛肉價格上漲了13%,要想節約成本您可以選擇烤香腸做熱狗。

在過去的一年裡,實際上香腸的價格有所下降,當然這也是因為裡面的肉餡料比較便宜。

在酒水方面,啤酒和紅酒的價格上漲了4%,算是上漲幅度較小的,但是其他軟飲料,比如說汽水就漲價將近12%。

超級盃派對當然少不了觀看超級盃球賽的電視轉播,這也是電視機熱賣的期間。

有專家表示,如果您正想買一台大屏幕電視看超級盃,那麼不要錯過下週推出的年內最大幅度的減價。

DealNews.com消費者分析師Julie Ramhold說:「超級盃通常是零售商第一個機會去吸引消費者回來,就在去年年底的大型假日購物季之後。」

為了牢牢抓住這個商機,零售商會大減價促銷大屏幕電視,一般這個大減價會在換機型的3月或4月份出現,今年則提早很多,Ramhold稱,*預計平均會打折25%到30%。

在Walmart售賣的一款65英寸Philips 4K超高清電視,售價不到500元,Amazon網站上的一款43英寸,Tcl智能電視售價不到300元,如果您想買更大的電視也有好價格。

Ramhold說:「你現在可以在Costco約以1,400元,找到一台86英寸的LG電視,你找不到低於1,000元的大屏幕電視機,你找到我都不信。」

要買新電視,專家有3點建議,第一,確定你想要的功能,第二,不要買不需要的,最後,就是做一些研究比較價格。

