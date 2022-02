Santa Clara縣圖書館派發檢測盒 先到先得（視頻）

【KTSF】

聖克拉拉縣圖書館區與聖克拉拉縣和縣第5區市議員Joe Simitian合作,將於2月9日星期三至星期六,向居民提供數千份免費的COVID快速抗原檢測,2月12日室外的免下車測試分發,將在聖克拉拉縣圖書館區的6個地點分發。

在這個計劃下,每輛車將在每個免下車站點,獲得分發兩盒免費測試,總共4次測試,N95口罩也將會分發給群眾,無需預約,並且僅在免下車地點,以先到先得的方式提供。

分發站點是為車輛設計的,但步行或騎自行車的個人,也能夠接受每戶兩個測試盒。

聖塔克拉拉縣建議有新冠肺炎症狀的人,使用抗原檢測,還有曾經檢測呈陽性或接觸過新冠患者的人,和剛結束隔離或檢疫期的人,也應該接受測試。

如果抗原檢測結果呈陽性,則應將其視為有效,且應遵循適用的隔離指南。

檢測盒分發的時間地點如下:

週四2月10號下午3點到7點

Cupertino圖書館

Torre Avenue 10800號

Milpitas圖書館

N. Main Street 160號

週五2月11號下午1點到5點

Gilroy圖書館

W. Sixth Street 350號

Saratoga圖書館

Saratoga Avenue 13650號

週六2月12號下午1點到5點

Morgan Hill圖書館

W. Main Avenue 660號

