聖荷西警察總部停車場將建臨時住所安置無家者（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西警察部門總部現有的停車場,將用來興建臨時住所,以安頓無家可歸人士,這項工程週三舉行動土儀式。

這項有76個居住單位的住屋項目,坐落在Guadalupe Parkway,目前是聖荷西警察部門的停車場。

聖荷西市長Sam Liccardo說:「眾所周知,我們正面對可恥的矽谷無家可歸問題,這是我們蒙羞的原因,因為矽谷是富裕之地,但是我們之間竟有此急切的住屋需要。」

聖荷西市府表示,這個項目的住宅,將由16個預製房屋建築組成,利用這建築模式,只需要6個月的時間便建成,而大約770萬的建築費用,是傳統建築方式的兩成,資金來自聯邦舒困方案、加州撥款和非牟利機構等。

住宅建成後將有共用的廚房、洗衣房、活動室、洗手間、狗公園和保安辦公室等,現場也將有San Jose Bridge的市府項目辦公室,來聘請無家可歸人士在社區中撿垃圾,這是為了幫助他們自足。

市府數據顯示,聖荷西在2019年有6,100 個無家可歸人士,社區機構認為這個數字在疫情期間有所增加,而去年則有250人在戶外死去。

市長Sam Liccardo去年宣布,要利用這種預製結構建屋,並將汽車旅館和酒店改為居住單位,務求在今年內將無家可歸人數減少20%。

