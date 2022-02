聖荷西發生今年首宗兇殺案 男子被刺傷亡（視頻）

【KTSF 李廷英報導】

聖荷西警方正在調查聖荷西今年的第一起兇殺案。

聖荷西警方週二下午3點多接報Tully Road 1600街區有人受傷,警方到達現場時,發現一名成年男性身上至少有一處刺傷。

初步調查顯示,該男子是在位於Tully Road的Carl’s Jr.餐廳停車場被刺傷,該名男子被刺傷後駕車駛入位於Tully Road和King Road交匯處的加油站。

受傷男子在加油站與另一輛車相撞,男子隨後在醫院不治身亡。

事件的動機和情況正在調查中,警方未有公佈死者身份,對本案有線索的人,請致電(408) 277-5283,聯繫3161號偵探Lewis,或3272號偵探Meeker,使用P3TIPS移動應用程序匿名舉報,撥打(408) 947-STOP或http://www.svcrimestoppers.org。

如果您提交的信息導致逮捕,您有資格獲得矽谷滅罪計劃的現金獎勵。

