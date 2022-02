【KTSF】

三星(Samsung)週三發佈Galaxy S系列最新的產品。

Galaxy S22、Galaxy S22 Plus、Galaxy S22 Ultra全部是5G智能電話,配備更好的相機,電池續航力更長,和有各種不同的顏色。

S22 Ultra是最貴的電話,它同據報已停產的Galaxy Note系列相似,它甚至附帶Note系列的S手寫筆。

Galaxy S22的售價由799美元起,S22 Plus的售價999美元起。

最貴的S22 Ultra由1199美元起。

