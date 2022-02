冬奧花滑男子單人賽 陳巍為美國奪金

【KTSF 朱慧琪報導】

美國隊在週四的北京冬奧賽事增添3枚金牌,其中陳巍(Nathan Chen)在男子花式滑冰擊敗三名日本好手,奪得個人生涯首面冬奧金牌,也是美國隊自2010年以來再次奪金。

22歲的陳巍在花式滑冰男子單人滑,他日前首先在短節目以破世界紀錄113.97分領先,在自由滑就選用歌曲《火箭人》,完成了Flip四周跳、後內四周跳、勾手四周跳、外點四、阿克塞爾三周跳等跳躍動作,以218.63分刷新了國際滑聯男單自由滑世界紀錄,以總分332.6分奪得金牌。

陳巍在猶他州鹽湖城出生,過去十年在南加州受訓,今次冬奧,陳巍擊敗三位日本選手鍵山優真和宇野昌磨,和兩屆冬奧金牌得主衛冕失敗的羽生結弦,他在賽事期間兩次跌倒,只排第四。

美國隊第二面金牌就由女子單板滑雪U型場地技巧賽的Chloe Kim奪得,21歲的Chloe Kim,第一輪兩度造出轉體三周,得到94分的高分,第二、三輪,Chloe嘗試做出史無前例的轉體3周半,即使她兩次都未成功,但其餘選手都未能做出比她更高分的情況下,Chloe以94分成功衛冕奪金,西班牙和日本分別得銀和銅牌。

美國第三面金牌來自自由式滑雪空中技巧混位團體賽,美國以14.12分之差嬴中國,同時美國奪得冬奧該項目的首面金牌,有賴於Christopher Lillis在第二跳,完成難度系數達到5的動作,得到全場最高分135,協助美國隊以總分338.34奪金,加拿大則得銅牌。

