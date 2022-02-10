冬奧花滑男子單人賽 陳巍為美國奪金

February 10, 2022 全國消息, 新聞, 華人社區
(NBC Sports / YouTube)

【KTSF 朱慧琪報導】

美國隊在週四的北京冬奧賽事增添3枚金牌，其中陳巍（Nathan Chen）在男子花式滑冰擊敗三名日本好手，奪得個人生涯首面冬奧金牌，也是美國隊自2010年以來再次奪金。

22歲的陳巍在花式滑冰男子單人滑，他日前首先在短節目以破世界紀錄113.97分領先，在自由滑就選用歌曲《火箭人》，完成了Flip四周跳、後內四周跳、勾手四周跳、外點四、阿克塞爾三周跳等跳躍動作，以218.63分刷新了國際滑聯男單自由滑世界紀錄，以總分332.6分奪得金牌。

陳巍在猶他州鹽湖城出生，過去十年在南加州受訓，今次冬奧，陳巍擊敗三位日本選手鍵山優真和宇野昌磨，和兩屆冬奧金牌得主衛冕失敗的羽生結弦，他在賽事期間兩次跌倒，只排第四。

美國隊第二面金牌就由女子單板滑雪U型場地技巧賽的Chloe Kim奪得，21歲的Chloe Kim，第一輪兩度造出轉體三周，得到94分的高分，第二、三輪，Chloe嘗試做出史無前例的轉體3周半，即使她兩次都未成功，但其餘選手都未能做出比她更高分的情況下，Chloe以94分成功衛冕奪金，西班牙和日本分別得銀和銅牌。

美國第三面金牌來自自由式滑雪空中技巧混位團體賽，美國以14.12分之差嬴中國，同時美國奪得冬奧該項目的首面金牌，有賴於Christopher Lillis在第二跳，完成難度系數達到5的動作，得到全場最高分135，協助美國隊以總分338.34奪金，加拿大則得銅牌。

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