全美華埠小姐競選12位佳麗亮相（視頻）

【KTSF】

由舊金山中華總商會主辦的全美華埠小姐競選,將會在本週六舉行,12位佳麗週三率先會見傳媒。

第64屆全美華埠小姐選美暨加冕舞會,以「逆境重生 再顯美麗」為主題。

中華總商會選美科科長趙汝安說:「今年為什麼我們叫逆境重生,再顯美麗,就是大家都知道,這兩年來疫情的原因,對我們所有的生活都有影響,那當然啦,對選美亦有影響,我們上年就停了一屆,那今年就重新開始,希望藉住這一個節目,始終我們覺得,這是一個社區活動,希望能夠令到社區,特別華人社區,能夠更加堅強,面對現實生活。」

中華總商會會長區國雄就指,希望藉這個活動去振興華埠的經濟,吸引多些遊客。

他又指今年的選美和舞會有一些新的改變。

歐國雄說:「我們今年的舞會以前就分開兩晚來做,今次就一氣呵成,即是早些開場,是一個嘗試來。」

區國雄又指雖然在疫情下舉辦,但仍然對本月19號的農曆新年花車巡遊有信心。

歐國雄說:「信心就十足,因為過往都有一百幾十萬,我希望今年都有近乎一百萬。」

12位來自夏威夷、西雅圖、芝加哥、休士敦、波士頓、紐約及本地的佳麗,將於星期六晚使出混身解數,角逐多個獎項,而來自舊金山的這位18歲佳麗邱羽晴(Yvonne Qiu)為什麼想參加比賽,同她有沒有信心呢?

邱羽晴說:「我參加比賽是因為我想代表舊金山,和美國所有的華裔,和給小朋友知道,你一定要相信自己,你就可以做到自己想做的事。」

另一方面,來自夏威夷的過江龍林依華(Kaylee Lin),就指自己有信心嬴得獎項。

林依華說:「我準備了一段時間,所以都有信心,最緊要享受過程,和玩得開心和學習。」

獲全美華埠小姐冠軍的佳麗可獲得一萬美元的獎學金,及豐富的獎品,並聯同所有獲獎者作為親善大使。

