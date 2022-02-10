全美華埠小姐競選12位佳麗亮相（視頻）

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由舊金山中華總商會主辦的全美華埠小姐競選，將會在本週六舉行，12位佳麗週三率先會見傳媒。

第64屆全美華埠小姐選美暨加冕舞會，以「逆境重生 再顯美麗」為主題。

中華總商會選美科科長趙汝安說：「今年為什麼我們叫逆境重生，再顯美麗，就是大家都知道，這兩年來疫情的原因，對我們所有的生活都有影響，那當然啦，對選美亦有影響，我們上年就停了一屆，那今年就重新開始，希望藉住這一個節目，始終我們覺得，這是一個社區活動，希望能夠令到社區，特別華人社區，能夠更加堅強，面對現實生活。」

中華總商會會長區國雄就指，希望藉這個活動去振興華埠的經濟，吸引多些遊客。

他又指今年的選美和舞會有一些新的改變。

歐國雄說：「我們今年的舞會以前就分開兩晚來做，今次就一氣呵成，即是早些開場，是一個嘗試來。」

區國雄又指雖然在疫情下舉辦，但仍然對本月19號的農曆新年花車巡遊有信心。

歐國雄說：「信心就十足，因為過往都有一百幾十萬，我希望今年都有近乎一百萬。」

12位來自夏威夷、西雅圖、芝加哥、休士敦、波士頓、紐約及本地的佳麗，將於星期六晚使出混身解數，角逐多個獎項，而來自舊金山的這位18歲佳麗邱羽晴（Yvonne Qiu）為什麼想參加比賽，同她有沒有信心呢？

邱羽晴說：「我參加比賽是因為我想代表舊金山，和美國所有的華裔，和給小朋友知道，你一定要相信自己，你就可以做到自己想做的事。」

另一方面，來自夏威夷的過江龍林依華（Kaylee Lin），就指自己有信心嬴得獎項。

林依華說：「我準備了一段時間，所以都有信心，最緊要享受過程，和玩得開心和學習。」

獲全美華埠小姐冠軍的佳麗可獲得一萬美元的獎學金，及豐富的獎品，並聯同所有獲獎者作為親善大使。

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