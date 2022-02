斯美玲回歸KTSF26台﹐首個生活趣味環節 – 玲感生活。這次帶你到佛羅里達州﹐在清澈的湖上泛舟

片段中介紹的地方相關資料:

Wekiwa Spring State Park

Saint Johns River

Oviedo, Florida

