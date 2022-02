香港增986宗確診 九旬沒打針患者離世

【有線新聞】

香港新增986宗新型肺炎確診,一宗是輸入,大部分本地個案都屬於Omicron。初步陽性有約800宗,另外多一宗死亡個案,是感染Omicron的94歲長期病患者,她沒有打針。

離世的94歲女患者有長期病,周二因為呼吸困難、心臟衰竭入院,延至周四下午死亡,她感染Omicron、沒有打針,另外有3人危殆、6人嚴重,都是50歲或以上,大部分人沒有打針。

出現死亡個案的深水埗溫暖護老院再多3人感染,整間院舍要檢疫。

7間院舍再有人中招,包括院友、保健員及廚房工。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:「計及今日的個案,超過20間老人院有院友或員工確診,開頭都是個別人士,最近開始見到有爆發。院友不外出,工作人員會出入,很多時在自己居住地方或社區感染了,帶回院舍。」

懷疑爆發的還有愉景灣廣場,有客戶服務人員、清潔工及店舖職員確診,廣場要關閉大清洗。確診數字由過千宗稍稍回落,據了解是因為檢測量太多,趕不及化驗,未必反映真實情況。

被問到圍堵政策是否仍有用、會否繼續圍封大廈,食物及衞生局副局長徐德義說:「目前能力或硬件配套下,早發現、早隔離的大前提盡量實行,政府一直維持動態清零的目標。」

當局短期內會啟用竹篙灣社區隔離設施第二期,至今有超過1,300人要家居檢疫。

