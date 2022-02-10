高氣壓籠罩灣區 部分地區最高升至華氏80度

【KTSF 黃恩光報導】

一股籠罩著灣區的高氣壓正在加強，使氣溫上升空氣變得乾燥，星期三到星期五，灣區的天氣異常炎熱，預測會出現同期破紀錄的高溫，部分地區日間氣溫高達華氏80度。

國家氣象局指出，星期四較星期三更熱，南灣地區星期四最高氣溫將達到華氏80度，灣區普遍地區日間氣溫較正常高出15度至20度，晚間氣溫也比起正常高出幾度。

氣象局提醒大家，天氣熱的時候許多人會到海灘遊玩，大家要小心離岸流，以及突如其來的大浪。

在炎熱晴朗的日子，海灘常常發生大浪捲走人，以及遇溺的意外。

高氣壓導致的炎熱天氣不單只影響灣區，國家氣象局對南加州洛杉磯發出酷熱天氣警示，當地星期日舉行超級盃賽事，預料當天SoFi球場所在的Inglewood，最高氣溫接近華氏90度。

氣象學家指出，籠罩著加州的高氣壓，將南加州沙漠地區的熱空氣推向城市地區，而炎熱乾燥的離岸風，會令炎熱的天氣更難受，並增加山火的危險。

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