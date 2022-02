高氣壓籠罩灣區 部分地區最高升至華氏80度

【KTSF 黃恩光報導】

一股籠罩著灣區的高氣壓正在加強,使氣溫上升空氣變得乾燥,星期三到星期五,灣區的天氣異常炎熱,預測會出現同期破紀錄的高溫,部分地區日間氣溫高達華氏80度。

國家氣象局指出,星期四較星期三更熱,南灣地區星期四最高氣溫將達到華氏80度,灣區普遍地區日間氣溫較正常高出15度至20度,晚間氣溫也比起正常高出幾度。

氣象局提醒大家,天氣熱的時候許多人會到海灘遊玩,大家要小心離岸流,以及突如其來的大浪。

在炎熱晴朗的日子,海灘常常發生大浪捲走人,以及遇溺的意外。

高氣壓導致的炎熱天氣不單只影響灣區,國家氣象局對南加州洛杉磯發出酷熱天氣警示,當地星期日舉行超級盃賽事,預料當天SoFi球場所在的Inglewood,最高氣溫接近華氏90度。

氣象學家指出,籠罩著加州的高氣壓,將南加州沙漠地區的熱空氣推向城市地區,而炎熱乾燥的離岸風,會令炎熱的天氣更難受,並增加山火的危險。

