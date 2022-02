加州延長疫情有薪病假措施到今年9月（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

加州州議會本星期初表決通過疫情有薪病假法案之後,週三由州長紐森簽署法案生效,將工人的疫情有薪病假措施延長到今年9月。

州長紐森週三在灣區一間餐館簽署疫情有薪病假法案生效,他指出,要商業生意做得好,為工人提供病假是基本的事,令民眾和顧客健康安全是很重要,這項疫情有薪病假法案,適用於僱用26名職員或以上的商業,工人必須因染疫而不能工作,或遙距工作,工人如果染疫,僱主必須給予僱員多達兩星期有薪病假。

另外,如果僱員出現染疫病癥,或照顧染疫的親人,又或者接受檢疫或隔離令,都合符資格享有多達40小時有薪病假,頭一個星期過了之後,如果僱員或家人繼續染疫生病,也可以合資格享有額外40小時病假。

此外,僱員也可以告病假去接種疫苗或打加強針,又或者因接種疫苗產生副作用,正在康復中都可以請病假,但僱主可以限制這個有薪病假,最多可以拿24小時。

這項法案也講明,兼職僱員也可能有資格得到一些補充病假。

法案也提到,僱主必須提供和支付新型肺炎的檢測費用。

法案即時生效,有效期到今年9月30日,法案也同時追溯至今年1月1日。

