加州延長疫情有薪病假措施到今年9月（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

加州州議會本星期初表決通過疫情有薪病假法案之後，週三由州長紐森簽署法案生效，將工人的疫情有薪病假措施延長到今年9月。

州長紐森週三在灣區一間餐館簽署疫情有薪病假法案生效，他指出，要商業生意做得好，為工人提供病假是基本的事，令民眾和顧客健康安全是很重要，這項疫情有薪病假法案，適用於僱用26名職員或以上的商業，工人必須因染疫而不能工作，或遙距工作，工人如果染疫，僱主必須給予僱員多達兩星期有薪病假。

另外，如果僱員出現染疫病癥，或照顧染疫的親人，又或者接受檢疫或隔離令，都合符資格享有多達40小時有薪病假，頭一個星期過了之後，如果僱員或家人繼續染疫生病，也可以合資格享有額外40小時病假。

此外，僱員也可以告病假去接種疫苗或打加強針，又或者因接種疫苗產生副作用，正在康復中都可以請病假，但僱主可以限制這個有薪病假，最多可以拿24小時。

這項法案也講明，兼職僱員也可能有資格得到一些補充病假。

法案也提到，僱主必須提供和支付新型肺炎的檢測費用。

法案即時生效，有效期到今年9月30日，法案也同時追溯至今年1月1日。

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