除Santa Clara縣 灣區所有縣市下週三解除室內口罩令（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區的所有縣和城市，除了Santa Clara縣以外，將跟隨加州在下週三解除室內口罩令，Santa Clara縣會在什麼時候解除口罩令？

灣區所有縣和城市將在2月16日解除室內口罩令，Santa Clara縣衛生總監Sara Cody表示，該縣的病毒傳播率還是非常高，所以還是必須保留口罩令來保護還不能接種疫苗的人。

縣衛生局制定解除口罩令的三個指標，一、高疫苗接種率，這一點，該縣已經達到；二、維持低的住院人數；三、七天的平均單日確診病例必須低於550起病例，這一點還有一段距離。

Cody表示，Omicron病毒引發的這一波疫情，病例正在下降，但是確診病例還是比Omicron疫情之前的任何時期都來得高。

至於這次和其他縣的衛生官員意見分歧，Cody這麼說：：「我們是一組密切合作的同僚，會交換意見，也並非每次都會有相同的結論，但我們卻也非常尊重彼此。」

Santa Clara縣數據顯示，目前的七天平均單日確診還是超過1,900病例，究竟在什麼時候會達到指標以內的數字？

Cody說：「我們的模型推斷，可以在3月初達到指標，可能是之前或之後一週。」

直到那個時候，在Santa Clara縣的室內場所，不論個人是否已經接種完整疫苗，還必須帶口罩。

另外，關於學校是否會接著解除口罩令，州長紐森表示還在和多方研究中。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。