除Santa Clara縣 灣區所有縣市下週三解除室內口罩令（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區的所有縣和城市,除了Santa Clara縣以外,將跟隨加州在下週三解除室內口罩令,Santa Clara縣會在什麼時候解除口罩令?

灣區所有縣和城市將在2月16日解除室內口罩令,Santa Clara縣衛生總監Sara Cody表示,該縣的病毒傳播率還是非常高,所以還是必須保留口罩令來保護還不能接種疫苗的人。

縣衛生局制定解除口罩令的三個指標,一、高疫苗接種率,這一點,該縣已經達到;二、維持低的住院人數;三、七天的平均單日確診病例必須低於550起病例,這一點還有一段距離。

Cody表示,Omicron病毒引發的這一波疫情,病例正在下降,但是確診病例還是比Omicron疫情之前的任何時期都來得高。

至於這次和其他縣的衛生官員意見分歧,Cody這麼說::「我們是一組密切合作的同僚,會交換意見,也並非每次都會有相同的結論,但我們卻也非常尊重彼此。」

Santa Clara縣數據顯示,目前的七天平均單日確診還是超過1,900病例,究竟在什麼時候會達到指標以內的數字?

Cody說:「我們的模型推斷,可以在3月初達到指標,可能是之前或之後一週。」

直到那個時候,在Santa Clara縣的室內場所,不論個人是否已經接種完整疫苗,還必須帶口罩。

另外,關於學校是否會接著解除口罩令,州長紐森表示還在和多方研究中。

