一家八口到舊金山乳酪店大搖大擺食霸王餐

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)一間自助乳酪店一個八人家庭進入該店食霸王餐,然後大搖大擺離開,而這種事在一星期內已經發生了兩次。

片段顯示在1月25日,一群相信是一家八口的人行進一間位於舊金山West Portal的Easy Breezy乳酪店,而當時該店是差不多關門。

店主Ariel Ford說:「他們拿了我們最大的杯子,並開始裝乳酪和配料,之後他們出去,並為此大笑。」

Ford說,在片段中看到的最小身穿紅色衣服的孩子,在離開前還拿走了小費罐。

Ford說:「這就是他們學習的良好行為,這是毀滅性的。」

她說在幾天之後,這家人再次回來了,不過人數更多,而今次在監控片段中,見到有13個人,甚至有人停下來拿紙巾。

Ford說:「他們擠滿了商店,客戶可能也感覺到不妥,所以他們帶著孩子離開,這班人今次同樣拿了乳酪和配料,他們今次把店搞翻了。」

Ford在店外貼上講述事件的告示,希望有人可以認出小偷,她指店舖盜竊的情況在過去六個月內發生過六次左右,她指小偷通常是青少年,但今次是第一次見到是由一群家庭的盜竊,現時她在小費罐做了新的保安措施,並已經向警方報案。

Ford說:「輕罪,低於950美元,什麼都不會發生,我們採取行動的唯一方式,是取得反對某人進來的限制令,但這需要知道那人的名字。」

店主指她的員工大部分是高中和大學學生,亦為他們的安全感到擔心。

Ford說:「我也把這些照片展示給了周圍的商戶,因為如果他們從我這裡偷東西,他們也會偷別人的東西。」

