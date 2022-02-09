一家八口到舊金山乳酪店大搖大擺食霸王餐

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）一間自助乳酪店一個八人家庭進入該店食霸王餐，然後大搖大擺離開，而這種事在一星期內已經發生了兩次。

片段顯示在1月25日，一群相信是一家八口的人行進一間位於舊金山West Portal的Easy Breezy乳酪店，而當時該店是差不多關門。

店主Ariel Ford說：「他們拿了我們最大的杯子，並開始裝乳酪和配料，之後他們出去，並為此大笑。」

Ford說，在片段中看到的最小身穿紅色衣服的孩子，在離開前還拿走了小費罐。

Ford說：「這就是他們學習的良好行為，這是毀滅性的。」

她說在幾天之後，這家人再次回來了，不過人數更多，而今次在監控片段中，見到有13個人，甚至有人停下來拿紙巾。

Ford說：「他們擠滿了商店，客戶可能也感覺到不妥，所以他們帶著孩子離開，這班人今次同樣拿了乳酪和配料，他們今次把店搞翻了。」

Ford在店外貼上講述事件的告示，希望有人可以認出小偷，她指店舖盜竊的情況在過去六個月內發生過六次左右，她指小偷通常是青少年，但今次是第一次見到是由一群家庭的盜竊，現時她在小費罐做了新的保安措施，並已經向警方報案。

Ford說：「輕罪，低於950美元，什麼都不會發生，我們採取行動的唯一方式，是取得反對某人進來的限制令，但這需要知道那人的名字。」

店主指她的員工大部分是高中和大學學生，亦為他們的安全感到擔心。

Ford說：「我也把這些照片展示給了周圍的商戶，因為如果他們從我這裡偷東西，他們也會偷別人的東西。」

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