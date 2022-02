美國交通事故死亡案激增

【KTSF 張擎鳳報導】

拜登政府說,他們已經有計劃去令到公路更安全,來應對交通死亡案件的激增。

上星期六,加州中谷地區Fresno一單交通事故造成5死,亞特蘭大附近一宗車禍造成4死,上個月在拉斯維加斯,有一個司機闖紅燈而導致9人死亡。

公路交通安全管理局的新數據顯示,在2021年的頭9個月,致命車禍增加12%,是管理局有記錄以來最大的增幅,超過3萬1千人死於車禍。

數據指出,在疫情期間超速駕駛,以及不戴安全帶駕駛都有上升。

聯邦運輸部長布提捷透露,拜登政府有計劃令到駕車更安全,兩黨同意的《基礎設施法》,有撥款用來減少司機出錯的機會。

布提捷說:「人會犯錯,但人為錯誤未必致命。」

2000年3月17號,Cynthia Jone的妹妹Karen將車停在一旁去修理油箱蓋時,被一個醉駕司機撞倒。

Cynthia認領她妹妹的遺體,她說:「她會希望我推動改革,來救更多的人,因為她不應這樣離世。」

車禍發生在馬里蘭州的Indian Head高速公路,m上年這條公路的最高車速記錄是每小時149英里,因此鼓吹公路安全的人,指這條高速公路是死亡高速公路。

拜登政府的安全系統會用一部份的錢在重新設計危險的公路,以降低事故率。

全國交通安全局主席Jennifer Homendy透露,去年自己都被人追尾,全國運輸安全局建議汽車製造商在所有車內安裝自動剎車和撞車警告,但監管機構尚未有行動。

Homendy說:「所以我們需要改變。我們需要持份者來討論,汽車內建重複安全部件,令人在車禍中活下來。」

