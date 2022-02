Omicron佔美國新症100% 疫情有下降趨勢

【KTSF 朱慧琪報導】

新型肺炎疫情有下降趨勢,導致更多州份宣佈解除口罩令,加州的口罩令則在本月15號到期,目前Omicron變種已佔美國新症100%。

很多州份與加州一樣,即將取消口罩令,並很快取消學校的口罩規定。

但白宮仍鼓勵在學校戴口罩,但尚未就各州何時應取消限制發出明確指導或怎樣做。

前CDC總監Tom Frieden說:「實際上取決於社區中的確診率,當低於某個門檻時,撤回口罩令很正常。」

一份關於新型肺炎影響兒童的研究就指出,在Omicron疫情之前,確診的兒童中有6%要住院,當中有近14%兒童得重症,大約1%的住院兒童死亡。

CDC疾控中心指,在1月30至2月5期間,目前Omicron估全國新症的100%,當中Omicron BA.2估計佔這些新症的3.6%,而Delta病例在近幾週並無出現過。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。