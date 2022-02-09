Omicron佔美國新症100% 疫情有下降趨勢

【KTSF 朱慧琪報導】

新型肺炎疫情有下降趨勢，導致更多州份宣佈解除口罩令，加州的口罩令則在本月15號到期，目前Omicron變種已佔美國新症100%。

很多州份與加州一樣，即將取消口罩令，並很快取消學校的口罩規定。

但白宮仍鼓勵在學校戴口罩，但尚未就各州何時應取消限制發出明確指導或怎樣做。

前CDC總監Tom Frieden說：「實際上取決於社區中的確診率，當低於某個門檻時，撤回口罩令很正常。」

一份關於新型肺炎影響兒童的研究就指出，在Omicron疫情之前，確診的兒童中有6%要住院，當中有近14%兒童得重症，大約1%的住院兒童死亡。

CDC疾控中心指，在1月30至2月5期間，目前Omicron估全國新症的100%，當中Omicron BA.2估計佔這些新症的3.6%，而Delta病例在近幾週並無出現過。

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