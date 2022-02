【有線新聞】

全球累計超過4億人確診新型肺炎,世衛指Omicron BA.2亞型病毒更具傳染性。

世衛預計Omicron亞型病毒在全球會變得更普遍,現時沒跡象感染Omicron變種,與Omicron亞型的嚴重程度存在差異,當局亦未知曾感染Omicron的患者,會否再次感染Omicron亞型病毒,重申接種疫苗可預防重症。

Omicron繼續在多個地方擴散,南韓確診人數再創新高,多近5萬人確診,比前一日增加1萬2千多宗,近六成個案在首都圈感染,多21人死亡。

